Семья с трехлетним ребенком заплутала в лесах под Миассом

Поздно ночью спасатели эвакуировали пострадавших по бездорожью

Спасатели Челябинской области вновь делятся сводкой о поисковых работах. На этот раз в выходные искали семь пожилых туристов в нацпарке «Таганай», а под Миассом отец заплутал с 12-летним сыном и трехлетней дочерью во время прогулки. Спасатели предупредили, как небезопасны могут быть ночные прогулки по лесу.

В Златоустовском городском округе семь пожилых туристов отстали от «лидеров» туристической группы. Они должны были вернуться в приют «Белый ключ» на Таганае, но сбились с пути.

«Удивительно, но своих товарищей не спохватились ни руководитель группы, ни те, кто благополучно дошел до Центральной усадьбы. Быстро наступившая темнота свела все попытки самостоятельно найти дорогу к нулю. По телефону посетители парка обратились за помощью к спасателям», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

До трех часов ночи эвакуировали уставших путников. Некоторых пришлось вывозить на квадроциклах, так как у заблудившихся обострились хронические заболевания и ухудшилось самочувствие.

А в Миассе папа с двумя детьми выехал на лесную прогулку. Он решил дойти до телевизионной вышки по лесу, но семья сбилась с тропы. Глава семьи не решался вызвать спасателей до самой ночи. Только к полуночи он обратился за помощью.

«По переданным координатам спасатели обнаружили семью в трех километрах от города. Около километра подъема по бездорожью спавшую 3-летнюю девочку несли по очереди на руках, а затем эвакуировали с папой на квадроцикле. Старший брат, 12-летний подросток, вместе со спасателями дошел до дороги самостоятельно и завершил прогулку в 2 часа ночи», — рассказали в отряде.

Спасатели напомнили, что ночные прогулки по лесу могут быть очень опасны. Всю прошлую неделю поисковики выводили из леса заплутавших грибников, большая часть потерявшихся — пожилые любители тихой охоты.