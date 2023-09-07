На Таганае осенью повторно зацвела земляника

Однако собрать урожай ягод уже не удастся

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» в сентябре повторно зацвела земляника. Однако собрать урожай не получится из-за грядущих заморозков, сообщает телеграм-канал «Таганай News».



«Таганайская земляника встречает краткое бабье лето повторным цветением. Сентябрьское потепление растение явно решило „засчитать“ за весну. Тем более что незадолго до его наступления на территории национального парка был отмечен первый заморозок», — говорится в сообщении.

Однако к выходным столбик термометра начнет опускаться. Ночью будет становиться холоднее, и собрать второй урожай ягод уже не получится.

«Два года назад сезоны попутали купальницы. Весенние цветы распустились в конце августа. Причиной стала стоявшая в это время сильная жара», — отмечается в телеграм-канале нацпарка.