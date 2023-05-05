В национальном парке «Зигальга» тушат пожар на площади около 100 гектаров

По предварительным данным, он начался из‑за туристов-сплавщиков

С вечера 4 мая в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области тушат пожар. Огонь распространился на площади около 100 гектаров. По сообщению представителей нацпарка, возгорание началось из-за туристов-сплавщиков.

Минувшим вечером с пожаром боролись около 70 человек. Уже сегодня к ним направились дополнительные силы. В тушении участвуют специалисты МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, сотрудники и техники нацпарков «Зигальга» и «Таганай». На помощь им пришли добровольцы из села Меседа.

«Угрозы населенному пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров», — пояснили в парке.

Напомним, с апреля в «Зигальге» закрыт вход для посещения любыми видами туров из-за напряженной пожароопасной обстановки.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах строго запрещено, нарушителям грозят крупные штрафы. Накануне губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам с просьбой проявить бдительность и соблюдать меры противопожарной безопасности.