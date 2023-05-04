С начала пожароопасного сезона в Челябинской области возбуждено более 370 расследований из‑за разведения огня

Штрафы за нарушения режима составляют от 20 до 800 тысяч рублей

Ежедневная сводка не радует: горим. Только за минувшие сутки на Южном Урале зарегистрировали 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. Спасатели бьют тревогу: львиная доля ЧП происходит по вине человека. В региональном управлении МЧС России рассказали о штрафах за разведение огня и том, как находят поджигателей. А мы напоминаем: в ближайшие дни в лесах региона установили чрезвычайный уровень опасности пожаров из-за жары и ветра.

Спасатели называют прошедшие сутки в регионе самыми напряженными для экстренных служб.

«Зарегистрировали 21 лесной (288 с начала года) и 77 ландшафтных пожаров (1982 с начала года), огнем пройдена площадь в общей сложности в 500 гектаров (более 5700 гектаров с начала года). И снова львиная доля ЧП по вине человека!» — сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В службе также назвали самые подверженные пожарам районы области: Пластовский, Верхнеуральский, Аргаяшский, Саткинский, Сосновский. Сложная обстановка складывается и в Копейском и Миасском городских округах. В последнем идут следственные мероприятия. Здесь силовики проверяют версию о поджоге: очевидцы видели мотоциклиста, после которого возникли несколько очагов возгорания.

С 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим. Костры, сжигание травы и мусора, пожароопасные работы — под запретом. Но каждый день эмчеэсовцы выявляют нарушителей установленного временного режима.

«Их ждет административная ответственность и очень серьезные штрафы! Это цена за безответственное отношение к вопросам безопасности и природе Южного Урала. Большую помощь в этой работе оказывают беспилотные воздушные суда», — пояснили в главном южноуральском управлении МЧС.

В службе пояснили, что беспилотники в составе патрульно-контрольных групп летают по территории всей Челябинской области. Они фиксируют термоточки: люди продолжают разжигать огонь на территории своих дворов, дачных участков, сжигают траву, мусор. Делать это в период действия режима категорически запрещено. Напомним, на территории региона введен запрет на использование БПЛА, однако есть исключения. Мониторинг местности по предупреждению пожаров как раз одно из таких.

В регионе с начала пожароопасного сезона составили уже 241 протокол об административных правонарушениях, вынесли 372 определения о возбуждении административных расследований.

«В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушения этих требований влекут наложение административного штрафа: на граждан до 20 тысяч рублей; на должностных лиц до 60 тысяч рублей; на юридических лиц до 800 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» писало, в каких условиях можно развести огонь на участке, а что строжайше запрещено в период действия режима.

Между тем прогнозы для улучшения пожароопасной ситуации неутешительные. До 7 мая в лесах региона ввели чрезвычайный уровень опасности из-за жары и сильного ветра. Впрочем, картина, вероятно, не изменится до конца месяца: синоптики прогнозируют сухой и жаркий май. В этой связи несоблюдение требований особого пожароопасного периода может быть плачевным.

Так, губернатор Алексей Текслер напомнил, как от ландшафтных пожаров в 2021 году сгорели 72 жилых дома в поселках Джабык и Запасное. Он призвал южноуральцев соблюдать противопожарные правила. Снять особый режим власти могут только после того, как улучшится ситуация.