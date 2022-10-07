В Миассе пожар уничтожил дом и надворные постройки

Огонь перекинулся на крышу соседнего здания

В миасском СНТ «Калинушка» загорелся деревянный дом и надворные постройки. Вызов поступил поздно, поэтому к прибытию сотрудников МЧС один домик уже полностью был охвачен огнем, создавая угрозу распространения надворной постройке и соседней даче. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На место пожара отправили шесть единиц техники и два звена газодымозащитной службы.

«В результате пожара уничтожен садовый домик и надворная постройка. Также огонь повредил кровлю соседней дачи. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил использования электрооборудования», — рассказали в пожарно-спасательном гарнизоне.