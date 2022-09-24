Две женщины пострадали на пожаре в жилом доме в Копейске

Пять человек спасатели эвакуировали на улицу

Сегодня утром, 24 сентября, в Копейске на улице Кузнецова произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Информация появилась в паблике «Копейск в теме» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Кузнецова горит квартира, людей со второго этажа эвакуируют через окна»,— написал автор поста.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что на улицу эвакуировали пять человек, в том числе ребенка. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали две женщины.

Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.