В ночь на пятницу, 30 сентября, в СНТ «Металлург-2» в Чебаркуле во время пожара в жилом деревянном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.
На место происшествия отправили 3 единицы техники и два звена газодымозащитной службы. Пожарные оперативно ликвидировали горение, однако для устранения последствий пожара понадобился не один час. Огонь полностью уничтожил дом площадью 90 кв. м.
«На пожаре пострадала пожилая женщина — ее госпитализировали с ожогами ступней. Ее супруга спасти не удалось. Мужчина скончался от отравления продуктами горения и ожогов», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
По аналогичной причине случился пожар в СНТ «Автомобиль» в Миассе. Там огнем уничтожена кровля, перекрытие и мебель дачного дома.
Сотрудники МЧС напоминают, что для предотвращения подобных трагедий необходимо установить в домах автономный пожарный извещатель. Устройство реагирует на дым на ранней стадии.
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