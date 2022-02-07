В Миассе на улице нашли годовалого малыша в одной футболке

Неравнодушные горожане отвезли парнишку в полицию

По соцсетям расходится снимок ребенка, которого нашли на улице Миасса в одной футболке и трикотажных колготках. Подписчики разных пабликов в комментариях к снимку осуждают родителей малыша. Почему мальчик оказался на улице, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Происшествие было зарегистрировано в прошлый четверг, 3 февраля. Ребенка привезли в полицию незнакомые ему люди. Чуть позже в полицию обратилась и мама мальчика. В отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 Административного кодекса. Ребенку ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.

По данным ИА «Первое областное», мальчик из благополучной полной семьи, у него еще трое братьев и сестер. Семья живет в частном доме. В день, когда все случилось, мама оставила его под присмотром восьмилетней дочери и пошла в школу забирать другого ребенка. Сестренка недоглядела за братом, и тот вышел на улицу. Далеко от дома парнишка не отошел — его сразу заметили незнакомые люди и отвезли в полицию.

Не так давно на пожаре в Южноуральске погиб четырехлетний мальчик, которого в июле 2021 года нашли спящим на обочине проезжей части.

