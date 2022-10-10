В Миассе 35-летнего мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобиля Daewoo Nexia. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Происшествие случилось в минувшие выходные. Автомобиль был припаркован рядом с домом по улице Павших Борцов.
«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемого, причастного к возгоранию машины. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в региональном полицейском главке.
По данным источника Первого областного информагентства, поджог совершил бывший супруг женщины из-за разногласий.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»).