В Миассе мужчина поджег автомобиль бывшей жены

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы

В Миассе 35-летнего мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобиля Daewoo Nexia. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Происшествие случилось в минувшие выходные. Автомобиль был припаркован рядом с домом по улице Павших Борцов.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемого, причастного к возгоранию машины. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным источника Первого областного информагентства, поджог совершил бывший супруг женщины из-за разногласий.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»).