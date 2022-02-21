Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Весной 2021 года осужденный пытался сжечь чужой Jeep Cherokee, полагая, что расправляется с имуществом соперника в амурных делах, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По данным пресс-службы прокуратуры, преступление было совершено 31 мая 2021 года на территории гаражного кооператива № 502. Подсудимый посчитал, что джип принадлежит его сопернику, и из ревности поджег чужую машину. «Чероки» же, как выяснилось, принадлежал вообще незнакомой поджигателю женщине. Ущерб составил 672 тысячи рублей.
Приговор Металлургического райсуда составил полтора года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, осужденный обязан возместить причиненный ущерб.