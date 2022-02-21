Житель Челябинска получил условный срок за совершенный из ревности автоподжог

Мужчина полагал, что уничтожает джип соперника, но сгорела машина незнакомой ему женщины

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Весной 2021 года осужденный пытался сжечь чужой Jeep Cherokee, полагая, что расправляется с имуществом соперника в амурных делах, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным пресс-службы прокуратуры, преступление было совершено 31 мая 2021 года на территории гаражного кооператива № 502. Подсудимый посчитал, что джип принадлежит его сопернику, и из ревности поджег чужую машину. «Чероки» же, как выяснилось, принадлежал вообще незнакомой поджигателю женщине. Ущерб составил 672 тысячи рублей.

Приговор Металлургического райсуда составил полтора года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, осужденный обязан возместить причиненный ущерб.