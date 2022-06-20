Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сосновского района. Он пойдет под суд за разбой, покушение на убийство и поджог (статьи 162, 105, 167 УК РФ). Об этом сегодня, 20 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
ЧП случилось в одном из садовых товариществ. Обвиняемый вместе со знакомым сообщили прохожему о якобы долге его сына перед ними.
«Потерпевший пригласил злоумышленников в садовый дом, где ему были нанесены многочисленные телесные повреждения и похищено имущество на сумму более 200 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.
Обвиняемый поджег вещи рядом с потерпевшим, находящимся без сознания. После этого похитители скрылись.
По не зависящим от нападавших причинам мужчина остался жив, пришел в сознание и сам потушил пламя.
Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.
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