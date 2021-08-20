В Челябинске клиент автозаправочной станции потушил пожар от вспыхнувшего в канистрах бензина

Мужчина не пострадал

В Челябинске в пятницу, 20 августа, после окончания рабочего дня на автозаправочной станции «Лукойл» на улице Гостевой, 6/1 произошел пожар. По сообщению МЧС, возгорание локализовал клиент АЗС, который заправил топливо в канистры, но в какой-то момент они воспламенились в багажнике его автомобиля. Мужчина не пострадал, передают спасатели.

«По уточненным данным, мужчина заправил бензин в две металлических и две пластмассовых канистры. Пластмассовые канистры он поставил в багажник своего авто, и в этот момент они воспламенились. Он собственноручно сбросил их из автомашины на территорию автозаправочного комплекса и сам же их потушил до прибытия пожарно-спасательного подразделения», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Напомним, сегодня в Челябинске вспыхнул пожар в районе ЧВАКУШа и сгорели два деревянных дома в частном секторе.