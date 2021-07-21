Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на заправочную станцию по улице Кирова в Магнитогорске. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным полиции, задержан 38-летний ранее судимый житель Челябинской области. По словам кассира автозаправки, в ночь на 19 июля женщина стояла на улице с коллегой, как вдруг к ним подошел незнакомец, попросил сигарету и, не дожидаясь ответа, порезал горло заправщику. Кассир кинулась внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку, однако злоумышленник опередил ее, забрал из кассы 120 тысяч рублей и скрылся.
«Похищенные деньги частично изъяты у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ („Разбой“)», — рассказали в региональном полицейском главке.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.