Ветераны СВО в Челябинской области учатся быть руководителями

В Челябинской области ветераны СВО учатся быть руководителями. Для этого они прикладывают множество усилий, занимаясь в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала».

«У многих бытует мнение, что государственная и муниципальная служба — это просто. Но это далеко не так. Есть много моментов. И управлению, и руководству обязательно нужно учиться. „Герои Южного Урала“ — это реальный инструмент, где обучение строится на практике. Помимо лекций, участников сопровождают опытные управленцы, и их поддержка продолжается с первого модуля на протяжении всего обучения. Программа, созданная по инициативе губернатора Алексея Текслера, готовит высококвалифицированных руководителей для работы в органах власти, на предприятиях и в общественных организациях», — отметила руководитель аппарата администрации Карталинского муниципального округа Елена Борисова.

Благодаря системе стажировок в разных ведомствах, участники отрабатывают полученные знания на реальных кейсах.

Обучение завершится 1 июля. Получив дипломы, участники смогут претендовать на руководящие должности в компаниях и организациях региона.