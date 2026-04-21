Школьники Челябинска и Грозного обменялись опытом в формате телемоста

Первый межрегиональный школьный форум «Мост дружбы: Урал — Чечня» состоялся в одной из школ Ленинского района

В школе № 47 имени В. П. Пустового состоялся I Межрегиональный школьный форум «Мост дружбы: Урал — Чечня». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и объединило учащихся, педагогов и официальных лиц Челябинской области и Чеченской Республики.





Инициаторами встречи выступили директор школы, кандидат педагогических наук Елена Обухова и представитель главы Чеченской Республики Арби Яхъяев. Форум открылся символичной программой: зажигательная лезгинка и русский хоровод задали тон всему последующему диалогу.









С приветственным словом к участникам обратилась общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер.

«Мне очень приятно стоять сегодня на этом мосту дружбы, который объединяет Кавказские и Уральские горы. Этот мост — из взаимного уважения и понимания. Нам есть чем поделиться друг с другом и есть чему друг у друга поучиться», — отметила Ирина Текслер.

Она добавила, что во время поездки в Чеченскую Республику в 2024 году высоко оценила гостеприимство жителей региона и рада, что учащиеся челябинской школы также смогли познакомиться с его традициями и историей.













В повестке форума были вопросы спорта, культуры, туризма и — на это Ирина Текслер обратила особое внимание — развитие образования на Южном Урале:

«В Челябинской области строится межуниверситетский кампус международного уровня. Это принципиально новая концепция, согласно которой создается особое студенческое комьюнити. Мы ждем студентов со всей России, в том числе из Чеченской Республики».





В мероприятии приняли участие министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, министр молодежи Юрий Болдырев, министры международного и межрегионального сотрудничества Дмитрий Семенов и Дмитрий Глухарев, первый заместитель министра культуры Ирина Анфалова-Шишкина, директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус, член Общественной палаты региона, трижды кавалер ордена Мужества Сергей Резвый, а также председатель национально-культурной автономии чеченцев «Вайнах» Аслан Дагаев.





В режиме видео-конференц-связи к форуму подключились школы и Центр детского творчества Грозного. Также прозвучало видеообращение депутата Государственной думы Яны Лантратовой.

Программа телемоста включала четыре блока: образование, спорт, культура и туризм. Школьники из Челябинска и Грозного рассказали о достопримечательностях и достижениях своих регионов, обменялись опытом и идеями. Итогом встречи стали десятки новых предложений о совместных проектах и общее понимание того, что в единстве народов — сила России.

Таким образом, по оценке организаторов, форум подтвердил: расстояние между регионами измеряется не километрами, а желанием слышать друг друга.