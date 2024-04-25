В Магнитогорске вынесли приговор мужчине, выбросившему подругу из окна

Женщина получила перелом позвоночника

Житель Кизильского района, который выбросил в окно свою знакомую в Магнитогорске, признан виновным в покушении на убийство. Приговор огласил Орджоникидзевский районный суд города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Происшествие случилось 21 апреля 2023 года в квартире, расположенной на втором этаже дома на улице Красноармейской. Парень и 32-летняя женщина распивали спиртное, когда между ними вспыхнул конфликт. Он обхватил ее руками и выбросил из окна.

«Ввиду наличия под окнами зеленых насаждений, которые смягчили удар, и вовремя оказанной медицинской помощи, подсудимый не смог довести свой умысел на убийство до конца по независящим от него обстоятельствам», — рассказали в пресс-службе.

Женщина получила перелом позвоночника. Мужчину признали виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, мужчина ранее уже был судим за угон автомобиля, незаконное проникновение в жилище и нанесение побоев.