В Еманжелинске мужчину отправили в СИЗО за покушение на убийство знакомого

Потерпевший получил огнестрельные ранения в голову и туловище

Еманжелинский городской суд заключил под стражу 37‑летнего жителя поселка Красногорский. Его обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в ночь на 20 апреля обвиняемый был пьян и не менее пяти раз выстрелил в своего знакомого около частного дома. Очевидцы преступления вызвали скорую помощь, пострадавшего своевременно спасли медики.

«Раскрытие дерзкого преступления взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Он поручил оперативным подразделением в кратчайшие сроки установить стрелявшего. В оперативно-розыскных мероприятиях были задействованы наиболее опытные сотрудники», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Обвиняемого отправили в СИЗО до 20 июня.