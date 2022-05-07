Мертвых кошек и собак на пустыре в Магнитогорске обнаружили дети

Зоозащитники рассказали новые подробности о страшной находке

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства жуткого инцидента с домашними животными. Случайные прохожие обнаружили на пустыре возле теплотрассы пакеты с завернутыми в одеяла и пеленки трупами кошек и собаки. Полиция установила организацию, которая причастна к страшной находке. Информагентству «Первое областное» жители города рассказали, что стало с обнаруженными телами.

По новым уточненным данным от регионального полицейского главка, установлена организация, которая оказывала услуги людям с домашними животными. Материалы по этой компании переданы в Управление Россельхознадзора. Если ранее упоминалось, что организация могла оказывать услуги кремации и усыпления животных, то теперь в полиции решили не уточнять спектр услуг компании.

Между тем волонтеры и те, кто обнаружил тела животных, рассказали, что горожане до сих пор опознают своих бывших питомцев.

Напомним, о находке на пустыре возле теплотрассы стало известно из социальных сетей. Информационному агентству «Первое областное» зооволонтер, директор ветеринарной клиники «Зоосити» Юлия Ивановская рассказала, что мертвых кошек и собак обнаружили дети.

«Мне сообщила знакомая, она вечером гуляла с собаками. К ней подошли местные мальчишки и сказали, что за трубами лежат кошки. Она скинула мне фото трупов. Я разместила в группе своей клиники пост с фото. На следующий день мне позвонил директор крематория „Последний приют“ Максим Лукашук и предложил собрать все трупы и отправить к ним на кремацию. Он предложил это совершенно бесплатно, хотя кремация стоит денег», — рассказывает Юлия Ивановская.

На месте происшествия волонтеры встретились с полицейскими.

«При них мы откопали трупы животных, которые с вечера присыпали землей те, кто их обнаружил, сфотографировали каждый труп по отдельности, чтобы владельцы могли опознать, собрали в пакеты, дали объяснения сотрудникам полиции. После этого трупы увезли в крематорий, чтобы утилизировать их как положено и по нормам, и по-человечески», — продолжает рассказ Юлия.

На месте оказалась и владелица собаки, чье фото Юлия выложила накануне в числе обнаруженных тел. Она опознала свою собаку, которую ранее передала в одну из ветклиник города для эвтаназии.

«Женщина была, конечно, в шоке, очень сильно плакала, тем более собаку она увидела без головы. Так же на место приехала волонтер Татьяна Бедулева, которая написала заявление в полицию о происшествии», — рассказывает Юлия.

Напомним, в телах некоторых животных были обнаружены катетеры, что позволяет сделать вывод, что животные были усыплены в одной из ветклиник города. Но полиция не дает однозначного ответа по поводу причастности к находке той или иной клиники. Информагентство «Первое областное» будет следить за развитием событием.