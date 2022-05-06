В Магнитогорске прохожие нашли пакеты с трупами собак и кошек

Полиция проводит проверку

В Магнитогорске на одном из пустырей в Ленинском районе города прохожие обнаружили страшную находку — семь пакетов с трупами собак и кошек. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. По факту публикации полиция начала проверку, рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«У нас за домом нашли семь мешков с мертвыми кошками и собаками. Неделю назад пропала кошка, она жила около теплотрассы — тоже мертвую нашли в одном из пакетов. Часть животных в одеялах и с катетерами, как в ветклиниках. Возможно, этих животных хозяева отнесли в клинику на эвтаназию. Всего 16 кошек и 2 собаки», — написала жительница города в социальной сети.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили об организации проверки по факту публикации.

«К моменту прибытия полицейских животных в мешках уже не было. Проводится проверка ветеринарных организаций», — рассказали в региональном полицейском главке.