В Магнитогорске установили, кто выбросил пакеты с трупами кошек и собак на пустырь

Полицейские передали материалы в управление Россельхознадзора

Сотрудники полиции Магнитогорска установили организацию, которая выбросила на пустырь пакеты с мертвыми кошками и собаками. Страшную находку обнаружили накануне прохожие неподалеку от жилого массива. Всего в пеленках и одеялах лежали 16 кошек и одна собака. Сегодня полиция начала проверку. Материалы по деятельности организации, в которую местные жители сдавали животные для кремации и эвтаназии, передали в управление Россельхознадзора, сообщили в региональном полицейском главке.

По данным ГУ МВД Челябинской области, установлена организация, которая допустила, что трупы животных оказались на пустыре. По данным регионального главка, речь идет не о ветеринарной клинике, как предполагали местные жители, а о компании, которая занимается кремацией и эвтаназией животных. Ее деятельность проверит управление Россельхознадзора.

Напомним, в социальных сетях появилась информация от жителей Магнитогорска о найденных на пустыре в городе пакетах в с трупами домашних животных. 16 кошек и одна собака были усыплены и завернуты в одеяла и пеленки. У некоторых животных были установлены катетеры. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов пакеты исчезли.

Страшную находку весь день продолжают активно обсуждать в городских пабликах. Некоторые горожане узнают животных, либо вещи, в которые они были завернуты, и пишут название предполагаемой организации.