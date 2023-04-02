В Магнитогорске спасатели эвакуировали со льда реки Урал травмированного мужчину

Он пытался добраться до берега самостоятельно и игнорировал предупреждения полицейских

В Магнитогорске Челябинской области 40-летний мужчина решил лично проверить прочность льда на реке Урал и спрыгнул с берега. Но неудачно. На берег магнитогорца эвакуировали спасатели, сообщили 2 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло вечером 1 апреля в районе улицы Набережной. Мужчина спрыгнул с берега на лед и травмировал ногу. Участок льда, на котором он оказался, был отделен водой от берега, поэтому вернуться на берег мужчина не мог. Но попыток не оставлял.

«К моменту, когда пострадавший попытался ползком переползти к противоположному берегу, подъехали сотрудники полиции, которые объяснили всю опасность подобных маневров, однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом. Прибывшие на место спасатели одели пострадавшего в спасательный жилет и при помощи спинального щита эвакуировали на берег»,— рассказали в ведомстве.

Там мужчину передали медикам для уточнения травм и дальнейшего лечения.

Ранее на льдине на реке Урал застряли две школьницы.