В Магнитогорске две школьницы застряли на льдине на реке Урал

Спасатели напоминают о запрете выхода на лед весной

В экстренные службы Магнитогорска поступило сообщение о ЧП — две 13-летние девочки оказались на льду реки Урал и не смогли самостоятельно выбраться. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Школьниц не остановил растаявший и провалившийся у берега лед, не предупредили об опасности и рыбаки. Девочек заметили сотрудники полиции, они сопроводили детей к берегу», — рассказали в областной ПСС.

Накануне в Челябинске с льдины на реке Миасс эвакуировали четверых подростков.

Также 23 марта в реке Миасс рядом с домами по улице Набережной нашли тело мужчины.

Спасатели напоминают о запрете выхода на лед в период таяния. Истончение ледового покрытия часто происходит и снизу, поэтому опасность можно не заметить.