В экстренные службы Магнитогорска поступило сообщение о ЧП — две 13-летние девочки оказались на льду реки Урал и не смогли самостоятельно выбраться. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Школьниц не остановил растаявший и провалившийся у берега лед, не предупредили об опасности и рыбаки. Девочек заметили сотрудники полиции, они сопроводили детей к берегу», — рассказали в областной ПСС.
Накануне в Челябинске с льдины на реке Миасс эвакуировали четверых подростков.
Также 23 марта в реке Миасс рядом с домами по улице Набережной нашли тело мужчины.
Спасатели напоминают о запрете выхода на лед в период таяния. Истончение ледового покрытия часто происходит и снизу, поэтому опасность можно не заметить.