В Челябинске водителя погрузчика отправили под арест за оставление места ДТП

Мужчина признал вину

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Сегодня, 16 мая, Калининский районный суд Челябинска отправил под арест на 10 суток водителя погрузчика, который спровоцировал аварию около дома № 111 по улице Братьев Кашириных и скрылся с места ДТП. Об этом Первому областному информагентству сообщил юрист Алексей Рузавин.

ДТП случилось ночью 30 апреля.

Суд установил, что водитель погрузчика создал опасность для движения встречного автомобиля при повороте налево. Из-за этого мужчина за рулем «Форд-Фокуса», пытаясь уйти от столкновения, наехал на автомобиль «Мазда-3». В результате происшествия травмы получили водитель и пассажирка «Форд-Фокуса».

«Подсудимый вину признал, но подчеркнул, что убедился в безопасности маневра и не видел „Форд-Фокус“. Также водитель утверждал, что не слышал удара и не видел ДТП. О происшествии узнал на следующий день от сотрудников ГИБДД», — рассказал Алексей Рузавин.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия»). Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

Также в отношении водителя погрузчика продолжается расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).