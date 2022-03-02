В Магнитогорске нетрезвый мужчина насмерть забил беременную собаку

Инцидент произошел на глазах у детей

1 марта в Магнитогорске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил беременную собаку палкой на глазах у детей. Животное от полученных травм скончалось. Как сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» зоозащитница Айгуль Юсупова, заявление в полицию уже написано.

«В саду „Метизник“ нетрезвый гражданин проник на территорию чужого участка, стучал в окна, напугал несовершеннолетних детей и у них на глазах палкой забил их беременную собаку! Она погибла от нанесенных травм. Заявление написано в Ленинский отдел полиции. Мы надеемся, что виновный понесет наказание и получит реальный срок», — рассказала Айгуль Юсупова.

В пресс-службе управления МВД России по Магнитогорску Первому областному информагентству сообщили, что заявление об убийстве собаки действительно зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский».

«На данный момент организованы все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и свидетелей произошедшего», — уточнили в ведомстве.

В середине февраля в Нагайбакском районе двое мужчин расстреляли бездомную собаку, сняли расправу на видео и выложили в сеть. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными»). Личности подозреваемых установлены.

Как рассказала Первому областному агентству Айгуль Юсупова, собака получила несколько десятков пуль в голову и мордочку. Большинство ветеринары уже вытащили, однако несколько пуль еще остаются в мордочке. Обнадеживающих прогнозов специалисты пока не дают.