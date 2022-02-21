В Челябинской области установили подозреваемых в расстреле собаки

Животное спасают волонтеры

В Нагайбакском районе двое мужчин расстреляли собаку. Расправу над животным они сняли на видео. Зоозащитники нашли пострадавшее животное. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По данным местных жителей, двое мужчин десятки раз выстрелили в голову бездомной собаке. Зоозащитники нашли животное и отвезли его в клинику.

«Зайдя, мы увидели собаку, лежащую в углу, забрали ее в город и привезли в клинику. Вся голова у собаки в пулях, на снимке отчетливо видно. Все пули в мягких тканях, до черепа не дошло. Собаку сейчас оперируют, на данный момент убрали около двадцати пуль и удалили оба глаза (после операции в комментарии скину медицинскую карту). Прогноз врачи дают крайне осторожный», — рассказала зоозащитница Айгуль Юсупова.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ИА «Первое областное» подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Личности подозреваемых установлены, в настоящее время устанавливается их местонахождение.