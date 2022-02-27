Зоозащитники рассказали о состоянии расстрелянной в Челябинской области собаки

Ветеринары пока не дают обнадеживающих прогнозов

Собака, которую в Нагайбакском районе расстреляли двое мужчин, постепенно идет на поправку. Об этом зоозащитница Айгуль Юсупова рассказала корреспонденту ИА «Первое областное». Однако, по словам девушки, обнадеживающих прогнозов ветеринары на дают.

«Наблюдается положительная динамика, но прогноз до сих пор осторожный. Отеки на мордочке появляются периодически, думаем, из-за оставшихся пуль. До первого марта колем антибиотики, потом снова на снимок. Может быть, глядя на повторный снимок, врачи смогут еще пули достать»,— рассказала Айгуль Юсупова.

Дана — именно так назвали спасенную собаку — сейчас находится на передержке. После того, как ей станет лучше, ей будут искать постоянных хозяев.

Напомним, инцидент произошел в середине февраля. Двое мужчин несколько десятков раз выстрелили в голову бездомной собаке, сняв все на видео, и оставили животное умирать. Раненую собаку нашли зоозащитники и увезли в клинику. Врачи обнаружили и удалили около двадцати пуль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации («Жесткое обращение с животными»). Личности стрелявших установлены.