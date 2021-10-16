В Магнитогорске неизвестные обстреляли мужчину с собакой

Полицейские уже задержали стрелка

Накануне вечером, 15 октября, в Магнитогорске неизвестные обстреляли мужчину, выгуливающего собаку. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, потерпевший успел спрятаться в подъезде, а его собака убежала.

Инцидент произошел во дворе дома № 2 по улице Московской около 23:00. По словам местных жителей, сначала двое мужчин кричали на всю улицу, а затем один из них подошел к местному жителю, который выгуливал собаку, и начал стрелять в него.

«Из чего стрелял, было не видно, но были слышны выстрелы. Мужчина успел зайти в подъезд, а собачка, видимо, испугалась и убежала»,— сообщили очевидцы.

Сразу после инцидента злоумышленники скрылись. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и «скорой помощи».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что подозреваемый уже задержан.

«В отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение от местного жителя. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Установлено, что в ходе конфликта двух мужчин один из них выстрелил из пневматического пистолета в оппонента, причинив незначительные повреждения. Здоровью и жизни пострадавшего угрозы нет, он был опрошен. В отдел полиции для разбирательств доставлен неработающий несудимый местный житель, 1970 года рождения. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства, будет дана правовая оценка»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце сентября неизвестные устроили стрельбу в жилом комплексе «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска. Местные жители, услышав выстрелы, обратились в полицию.



В конце августа жители ЖК «Территория» также услышали звуки выстрелов. Оказалась, стрельбу устроили нетрезвые подростки. В их отношении возбуждены административные дела.