В Челябинске привлекли к ответственности парней, устроивших стрельбу в жилом комплексе

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних

Челябинская полиция возбудила административные дела в отношении двоих парней, которые устроили стрельбу в ЖК «Территория». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“), также возбуждено дело в отношении родителей по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“)», — рассказали в городской полиции.

Материалы дел направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации.

Напомним, в ночь на 29 августа жители комплекса «Территория» в Челябинске услышали выстрелы. По словам очевидцев в социальных сетях, группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, палила в воздух.

Напомним, в начале июля на улице Труда в Челябинске произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил пистолет. В полиции стрелок заявил, что в результате пострадал он сам.



В начале июня в Ленинском районе Челябинска местный житель подошел к компании мужчин и ударил одного из них ножом, другому выстрелил в лицо из газового пистолета.



В феврале на выстрелы пожаловались и жители Чурилово.