В Ленинском районе молодые люди устроили стрельбу возле подъезда

Полиция проводит проверку

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Молодые люди устроили пальбу по окну первого этажа жилого комплекса «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска. Происшествие попало на камеры наблюдения «Интерсвязи».

ЧП случилось в минувшие выходные. На кадрах видно, как компания молодых людей отдыхает на скамейке возле подъезда дома № 21 по улице Гранитной. Потом мужчина начинает стрелять по окну и показывает девушке, как правильно держать оружие.

Соседи вызвали полицию, однако по каким-то причинам сообщение о стрельбе пришло только к утру. В региональном полицейском главке рассказали, что инцидент зарегистрирован, проводится проверка.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинская полиция возбудила административные дела в отношении двоих парней, которые устроили стрельбу в ЖК «Территория».