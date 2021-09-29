Молодые люди устроили пальбу по окну первого этажа жилого комплекса «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска. Происшествие попало на камеры наблюдения «Интерсвязи».
ЧП случилось в минувшие выходные. На кадрах видно, как компания молодых людей отдыхает на скамейке возле подъезда дома № 21 по улице Гранитной. Потом мужчина начинает стрелять по окну и показывает девушке, как правильно держать оружие.
Соседи вызвали полицию, однако по каким-то причинам сообщение о стрельбе пришло только к утру. В региональном полицейском главке рассказали, что инцидент зарегистрирован, проводится проверка.
Как ранее сообщал наш сайт, челябинская полиция возбудила административные дела в отношении двоих парней, которые устроили стрельбу в ЖК «Территория».