В Магнитогорске двоих мужчин осудили за попытку сбыта героина

Виновных приговорили к сроку в колонии строгого режима

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что один виновный передал второму 33 грамма героина для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

«В дальнейшем в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан второй соучастник, поставляющий наркотические средства. У него нашли свыше 450 граммов героина», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил закладчику наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму соучастнику — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 160 тысяч рублей.