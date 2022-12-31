В Копейске осудили участника ОПГ за попытку сбыта крупной партии наркотика

У жителя Свердловской области обнаружили более килограмма героина

В Копейске осудили жителя Свердловской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина проведет в колонии строгого режима почти 10 лет, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

Участника межрегиональной организованной преступной группы сотрудники ФСБ задержали в мае этого года. При обыске у него обнаружили и изъяли почти 1,3 килограмма героина. Наркотик мужчина планировал фасовать и прятать в тайники для дальнейшего сбыта.

«Копейским городским судом Челябинской области осужден житель Свердловской области по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Суд приговорил наркодилера к 9 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Магнитогорске задержали 17-летнюю местную жительницу, которая приобрела полкило наркотика для дальнейшего сбыта. Подозреваемую задержали в тот момент, когда она намеревалась сделать закладки. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.