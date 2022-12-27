В Челябинске вынесли приговор двум создателям подпольной нарколаборатории

В жилом доме села Кузнецкое мужчины делали мефедрон

В Челябинске двое мужчин признаны виновными по делу о незаконном обороте около четырех килограммов наркотических средств. Челябинский областной суд приговорил их к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Преступники организовали лабораторию прямо в подсобке жилого дома в селе Кузнецкое Аргаяшского района. С декабря 2020 года по февраль 2021 года они незаконно произвели свыше 630 граммов мефедрона, а также хранили прекурсоры массой более 260 граммов.

Также они покушались на незаконный сбыт различных наркотических средств: каннабиса, гашиша, мефедрона и прочих — общей массой свыше 3 кг. Преступления по незаконному сбыту наркотических средств не были доведены до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам в связи с задержанием сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Решением суда Челябинской области подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч.2 ст.228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Приговор не вступил в законную силу.