В Карабаше нетрезвый мужчина поджёг жилой дом из-за конфликта

В результате пожара пострадала женщина.

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Бытовой конфликт перерос в серьезный пожар в Карабаше. Накануне, 5 ноября, в одном из жилых домов по улице Рабоче-Крестьянская собралась веселая компания. Местные жители распивали спиртные напитки и развлекались, однако встреча закончилась ссорой между гостями.

«Один из участников принёс горючую смесь, стал угрожать поджогом. Спустя пару минут он осуществил задуманное. В результате пожара пострадала женщина, 1975 года рождения, находившаяся в доме. Её успел вытащить на улицу товарищ до прибытия огнеборцев», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в 5-м пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Женщина пострадала, с термическими ожогами ее доставили в Карабашскую городскую больницу.

Дом, в котором произошел поджог, также пострадал: уничтожены вещи, мебель, а также пол, стены, перекрытия и кровля здания.