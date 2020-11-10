Россия вводит в Нагорный Карабах миротворческий контингент

Российская Федерация, Республика Азербайджан и Республика Армения подписали заявление о прекращении военных действий.

Послушать 00:00

С сегодняшнего дня, 10 ноября, в Нагорном Карабахе развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Кроме того, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», — сказано в заявлении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте главы государства.

Также президент сообщил, что Россия исходит из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

Напомним, в сентябре этого года в Нагорном Карабахе возобновился вооружённый конфликт между Баку и Ереваном — обе стороны тогда заявили об обстреле. Накануне вечером стало известно о том, что на территории Армении потерпел крушение российский вертолёт Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном. Как сообщило Миноброны РФ, вертолёт подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате погибли два члена экипажа, ещё один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Свою вину в происшествии признала Азербайджанская Республика. Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало сообщение, в котором принесло извинения российской стороне.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны, и выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим»,— говорится в сообщении.

Также власти Азербайджана заявили о готовности к выплате компенсации.