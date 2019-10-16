Горел три с лишним часа: в «Солнечной долине» произошел пожар в коттедже

В результате ЧП никто не пострадал.

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Ночь миасских пожарных сегодня была по-настоящему жаркой. На горнолыжном курорте «Солнечная долина» загорелся один из коттеджей, в которых останавливаются отдыхающие. Первые признаки пожара заметил охранник, он и сообщил о случившемся диспетчеру. С огнем боролись почти 30 человек, а пожару из-за сложности был присвоен повышенный ранг.

«К месту происшествия были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности тушения пожара «1-БИС». К моменту прибытия боевых расчётов верхний этаж и кровля были охвачены огнём, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям»,— сообщили в пресс-службе ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

На месте работали 7 единиц противопожарной техники. Потушить огонь удалось только через три с лишним часа. К счастью, в момент возгорания коттедж был свободен от туристов. На пожаре никто не пострадал. Это стало возможным благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, которые не позволили пламени перекинуться на расположенные рядом дома и другие строения. Кроме того, они локализовали возгорание и не позволили коттеджу сгореть полностью. Огонь повредил часть крыши и стены дома.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые после проверки установят причину пожара и другие обстоятельства произошедшего.