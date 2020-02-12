Двух мужчин, надругавшихся над школьницами, будут судить в Челябинске

Расследование уголовного дела завершено.

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые осенью надругались над школьницами недалеко от торгового комплекса «КС». Утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд.

Как стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, одному преступнику вменяют два эпизода разбоя с оружием, а также изнасилование несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера группой лиц. Второй обвиняется в тех же преступлениях.

Напомним, нападение на школьниц произошло на улице Черкасской в начале ноября прошлого года. Двое мужчин напали на девочек 14 и 15 лет. Угрожая ножом, они отобрали ценные вещи, после чего надругались. Злоумышленники ранее уже были судимы и познакомились, когда отбывали наказание в местах лишения свободы.