В Челябинской области женщина погибла на пожаре из‑за непотушенной сигареты

Хозяйка дома отравилась продуктами горения

В селе Варна на пожаре в пристрое частного дома погибла 47-летняя женщина. Об этом сообщили в 9-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером, 19 марта. После вызова очевидцев на место прибыли две единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части.

«В ходе тушения и обследования помещения было обнаружено тело женщины. Она отравилась продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Вероятно, помещение вспыхнуло из-за непотушенной сигареты», — сообщили в ведомстве.

ГУ МЧС по региону постоянно предупреждает об опасности курения в помещении.