В Челябинской области хозяин частного дома погиб на пожаре

Огонь вспыхнул из‑за неисправности электрооборудования

В поселке Мирном Чебаркульского района загорелся частный дом по улице Южной. На пожаре погиб хозяин дома. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пожар случился накануне, 15 марта. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако мужчину спасти не удалось, он скончался от отравления продуктами горения.

Также накануне пожар в селе Маслово уничтожил надворную постройку частного дома — сгорели квадроцикл, скутер и три велосипеда.

В Миассе пожар в частном доме в СНТ «Урал-4» едва не перекинулся на соседние постройки.

«К месту вызова незамедлительно направились 3 единицы техники. Условия работы осложнил узкий проезд и нечищеная дорога. Пожарные проложили магистральную линию в 300 с лишним метров», — рассказали в гарнизоне.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Огонь уничтожил кровлю, мебель и повредил стены.