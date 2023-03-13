В Челябинске пожар в частном доме перекинулся на соседние строения

Сотрудникам МЧС удалось отстоять жилье

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Сегодня, 13 марта, на улице Товарной в Челябинске загорелась кровля частного дома. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на соседние здания, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Наибольшие повреждения получил дом, в котором начался пожар. Частично пострадала кровля второго дома ( 10 кв. м), также пожарным удалось отстоять жилье третьих хозяев»,— уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности: застройка должна вестись с учетом противопожарных разрывов между домами.