Как в челябинских школах детей приучают к здоровому питанию

Корреспонденты ИА «Первое областное» заглянули в лучшую столовую региона

Школьников младших классов сейчас кормят бесплатно. Это сделали, чтобы дети, независимо от доходов семьи, получали горячий обед или завтрак. Но в родительских чатах сквозит недовольство: «кормят невкусно», «пресно», «порции холодные», «дети ничего не едят»... Как сегодня готовят для школьников? Почему еда кажется пресной? И может ли родительский комитет повлиять на меню? За ответами мы отправились в образовательный центр № 5, в самую лучшую школьную столовую Южного Урала.









«МЕНЮ СОСТАВЛЯЮТ НА 20 ДНЕЙ, И БЛЮДА НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ»



Нас встречает директор учебного заведения. И сразу же объясняет, кто и как формирует меню.

«У нас 20-дневное меню. При его разработке мы учитывали пожелания детей и родителей. Наше меню согласовано с Роспотребнадзором и составлено таким образом, чтобы блюда не повторялись. Вкусы, конечно, у ребят разные. Но большинству детей школьные обеды нравится», — говорит директор ОЦ № 5 Евгений Марченко.









Пока меню еще не утвердили, родительский комитет может вносить в него изменения. Но не позже. Повара школы не бегают за продуктами в магазин. Необходимые заготовки в школу привозят поставщики, победившие в конкурсе. А это значит, поменять ингредиенты по чьей-то просьбе оперативно уже не получится. Нельзя сказать: «Приготовьте нам завтра макароны вместо пюре».





Индивидуальный подход к питанию школьников применяют в исключительных случаях. Например, у ребенка есть пищевая аллергия. Только в начальной школе ОЦ № 5 учится 3700 детей, некоторым нельзя есть какие-то из продуктов. В этом случае ребенку могут поменять рыбу на мясо, сохраняя гарнир.









«Для этого родители должны написать заявление и приложить к нему медицинскую справку. Наша заведующая производством старается максимально учесть все пожелания, если они не противоречат санитарным правилам и укладываются в бюджет. Иногда дети просят пельмени. Но они и те же самые макароны по-флотски не подходят для детского питания. Есть предложения заменить минтай на горбушу. Но тогда мы не уложимся в 64 рубля. На такую сумму ежедневно бесплатно кормят учащихся с 1 по 4 класс», — продолжает Евгений Марченко.

«РАБОТУ СТОЛОВОЙ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ РОДИТЕЛИ»



Посторонним вход на кухню запрещен. Визит журналистов на пищеблок Уральский комитет школьного питания, отвечающий за организацию питания в учреждении, согласовал с Роспотребнадзором. Обязательное условие — маски, перчатки, защитные халаты и колпаки (как у врачей в операционной). Это помимо измерения температуры — для этого на входе в школу есть тепловизоры. Но раз в две недели проверить работу поваров могут родители.





Для этого создана специальная комиссия, состав которой меняется раз в год. Проверяющие могут лично оценить, в каких условиях хранят продукты, как готовят блюда, завесить порцию или измерить ее температуру (не слишком ли холодная?) и попробовать блюда.





Вот только законы физики никто не отменял. В штате школьной столовой работают 22 человека, включая поваров, кухонных работников, буфетчиков и заведующую производством. Одновременно накрыть 25 порций на весь класс и добиться одинаковой температуры еды в тарелках — задача фантастическая. Особенно, если дети задержались после урока. Первая порция будет холоднее, чем последняя. Но в ОЦ № 5 нашли решение этой проблемы.

«Мы пользуемся очень хорошим приспособлением — шкафом для подогрева посуды. То есть порции накладывают в горячие тарелки, и за счет этого блюдо остается горячим дольше. Сейчас норму в 65 градусов (а родители к нам приходят со специальным термометром) держим», — заверил Евгений Геннадьевич.





Надо понимать, что ОЦ № 5 — самая большая школа в Челябинской области. Столовая рассчитана на 700 мест, которые пришлось сократить из-за пандемии коронавируса. Ее заполнение сейчас рассчитано максимум на 300-350 человек, при этом потоки детей должны быть разведены. Директор учреждения признается, что это очень сложный процесс — сотрудники работают в режиме цейтнот. Не успели накрыть, уже пора убирать и накрывать столы другому классу. Спасает конвейерная посудомоечная машина.









Благо, расписание начальной школы позволяет обеспечить персоналу столовой 10-минутный задел. Есть классы, которые приходят за десять минут до окончания урока, а потом компенсируют потерянное время переменной. Другие, наоборот, приходят позже. Огромные бачки с супом или листы с омлетом хрупкие женщины везут на специальных тележках прямо до столиков.

«За счет этого мы укладываем в график питания. Дополнительно с 10:00 до 17:00 работает свободная раздача для старшей школы, где школьники и педагоги могут купить салаты, первые и вторые блюда, напитки, а также буфет, в котором, помимо свежей выпечки, чая и шоколада, мы стараемся предлагать йогурты», — рассказал Евгений Марченко.





Сладости в школьном буфете, по словам директора школы, не запрещены. А вот горячее питание должно быть исключительно здоровым. Никаких жареных котлет (только паровые), соли и сахара на столах, майонеза, кетчупа, колбас, кремовых тортов и кофе.

«Видим ребят, которые привыкли к соленой пище. Им еда кажется пресной. Другие, наоборот, просят максимально минимизировать количество соли в котлетах. Но совсем их не солить невозможно. Со своей стороны мы просим родителей запретить детям приносить в школу газированные напитки. После выпитой „Колы“, которая портит вкусовые ощущения, паровая котлета вряд ли ребенку понравится», — говорит Евгений Геннадьевич.

«ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ-ЗОЖНИКИ»

Дети правила учреждения принимают. К тому же в образовательном центре № 5 действует программа «Здоровый образ жизни». Она приносит свои плоды. Появилось много детей-зожников, которые следят за режимом питания и содержимым своих тарелок.





Иногда родители возмущаются, что их детям запрещают брать в школу готовую еду из дома. За орехи и фрукты ребят, конечно, никто не осудит. А вот пюре с гуляшом действительно под запретом. И вот почему.

«Срок хранения продуктов разный. Домашнюю еду вряд ли готовят утром. В школе достаточно тепло. Многие кладут портфели возле батарей. Неизвестно, что будет с блюдом через два-три часа. Чтобы минимизировать все возможные пищевые отравления, и введен такой запрет. Не все родители относятся к нему с пониманием, но здоровье детей у нас в приоритете», — объяснил Евгений Марченко.









Со школьникам в ОЦ № 5 повара проводят кулинарные мастер-классы по правильному питанию. А родители могут настроить запрет на покупку отдельных продуктов. В школе существует электронная платежная система на карт-ключах, которая не позволит купить шоколадку или булочку без разрешения мамы.









Заведующая производством столовой ОЦ № 5 Ольга Спиридонова признается, что для организации питания кухня укомплектована всем необходимым на 200%.

«Есть пароконвектоматы, конвекционные печи, производственные сковороды, в которых делают жаркое, тушат капусту и делают гуляш. Чтобы успевать кипятить воду на такое количество детей, у нас есть котлы, которые работают постоянно. Овощи к нам приходят уже очищенные, это экономит время. Булочки, котлеты, порционную рыбу готовят вручную. На обработку последней уходит много времени. Когда вижу, что дети отказываются есть рыбу, уговариваю: «Ты хотя бы попробуй», — рассказывает Ольга Спиридонова.









Увеличить скорость работы, приготовив еду заранее в столовой не могут. Это противоречит санитарным правилам. Поэтому готовят день в день, чтобы школьники получали не только горячий, но еще и свежайший обед или завтрак.

А вы довольны питанием в своей школе? Расскажите об этом нашему журналисту.