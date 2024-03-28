В Челябинской области задержали подозреваемых в поджоге японского внедорожника

Ими оказались двое ранее судимых мужчин

Полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля Toyоta Land Cruiser в Варненском районе. Ущерб оценили в пять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Следователи устанавливают мотивы повреждения чужого имущества.







Машина сгорела возле дома в селе Заречье. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). К поиску подозреваемых привлекли оперативников областного управления МВД.

В итоге полицейские задержали 38‑летнего челябинца и 34‑летнего жителя Екатеринбурга. Оба были ранее судимы. Их поместили в изолятор временного содержания.

«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — сказали в пресс-службе.