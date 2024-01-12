Полиция задержала подозреваемых в поджоге шин в челябинских многоэтажках

Мужчина и женщина пытались скрыться в Екатеринбурге

Полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают в поджоге шин в подъезде двух челябинских домов по улице Скульптора Головницкого и улицы 40-летия Победы. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Для установления личностей поджигателей была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска. Полицейские опросили заявителей, установили количество людей, участвовавших в поджоге шин и их приметы, также были установлены марка автомобиля и возможный маршрут передвижения злоумышленников. Уже через несколько часов кропотливой работы, полицейские выяснили, что злоумышленники покинули территорию Челябинской области и находятся в Екатеринбурге», — рассказывают в пресс-службе.

Оперативники из Челябинска и их коллеги в Свердловской области задержали злоумышленников. Уже судимый 34-летний мужчина и 31-летняя женщина оказались супругами из Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».