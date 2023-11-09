Сегодня, 9 ноября, в Еманжелинском районе полицейские задержали 23-летнего местного жителя за угон и поджог автомобиля ВАЗ-2106. Южноуралец старался скрыть следы преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию Еманжелинска обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила об угоне своего автомобиля. Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.
«Задержанный пояснил, что поздним вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон автомобиля ВАЗ-2106, подручными средствами завел двигатель и уехал. Покатавшись, он сжег транспортное средство. Злоумышленник указал, где оставил поврежденный автомобиль», — отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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