Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.12 -0.04 73.37 -0.05
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии

В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии

Информацию подтвердили в региональном СК.
сегодня в 10:13
  |  Происшествия

В Копейске задержали начальника исправительной колонии № 15. Сообщение о задержании Владимира Ульянова появились в региональных СМИ вечером в среду, 5 июня. Утверждалось, что он получил взятку от осужденных. В следственном комитете России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили эту информацию.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению. — рассказал сайту «Первый областной» старший помошник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Кроме того, за участие во взяточничестве было возбуждено дело в отношении доверенного лица подозреваемого. В СК утверждают, что он выступал посредником в получении взятки.

Преступление выявили сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Общество
Как сделать лучше условия заключенных, обсудили ГУФСИН и ОНК
18.04.2019
Как сделать лучше условия заключенных, обсудили ГУФСИН и ОНК
Общество
Продукцию, сделанную в исправительных учреждениях области, покажет ГУФСИН
11.01.2019
Продукцию, сделанную в исправительных учреждениях области, покажет ГУФСИН
Происшествия
Постройка на территории тубдиспансера ГУФСИН выгорела в Бакале
03.07.2018
Постройка на территории тубдиспансера ГУФСИН выгорела в Бакале
Общество
В южноуральских колониях нашли нарушения пожарной безопасности
06.04.2018
В южноуральских колониях нашли нарушения пожарной безопасности
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Vadim Romanov
12:04, 06.06.2019
Имран, взаимно
Имран Захаев
12:04, 06.06.2019
Vadim, и тебе не хворать. Удачи.
Vadim Romanov
12:03, 06.06.2019
Имран, прям улыбнуло ещё разок, спасибо за позитив, с праздником тебя!
Имран Захаев
12:02, 06.06.2019
Vadim, это радует.
Vadim Romanov
12:01, 06.06.2019
Имран, норм смешно
Vadim Romanov
12:00, 06.06.2019
Имран,
Имран Захаев
11:59, 06.06.2019
Vadim, очень смешно.?
Vadim Romanov
11:54, 06.06.2019
Имран, все ясно с тобой
Имран Захаев
11:53, 06.06.2019
Vadim, смешно.?
Vadim Romanov
11:52, 06.06.2019
Имран, ты о чем

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Политика
Второй кандидат подал документы на участие в губернаторских выборах Челябинской области
сегодня в 12:17
Второй кандидат подал документы на участие в губернаторских выборах Челябинской области
Происшествия
ВАЗ упал на крышу после тройного ДТП в Челябинске
сегодня в 11:51
ВАЗ упал на крышу после тройного ДТП в Челябинске
Хоккей
Артемий Панарин оставил послание одному из бывших одноклубников
сегодня в 11:44
Артемий Панарин оставил послание одному из бывших одноклубников
Происшествия
Деревья и крыши снес сильный ветер в Челябинской области
сегодня в 11:19
Деревья и крыши снес сильный ветер в Челябинской области
Общество
Ветер и дождь оставили без света больше 6 тысяч жителей Челябинской области
сегодня в 11:05
Ветер и дождь оставили без света больше 6 тысяч жителей Челябинской области
Происшествия
Полицейский вынужденно застрелил предполагаемого убийцу в Челябинской области
сегодня в 10:39
Полицейский вынужденно застрелил предполагаемого убийцу в Челябинской области
Происшествия
В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии
сегодня в 10:13
В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии
Культура
С Кентервильским привидением познакомятся юные челябинцы на сцене филармонии
сегодня в 10:08
С Кентервильским привидением познакомятся юные челябинцы на сцене филармонии
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6