/ В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии

Информацию подтвердили в региональном СК.

В Копейске задержали начальника исправительной колонии № 15. Сообщение о задержании Владимира Ульянова появились в региональных СМИ вечером в среду, 5 июня. Утверждалось, что он получил взятку от осужденных. В следственном комитете России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили эту информацию.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению. — рассказал сайту «Первый областной» старший помошник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Кроме того, за участие во взяточничестве было возбуждено дело в отношении доверенного лица подозреваемого. В СК утверждают, что он выступал посредником в получении взятки.

Преступление выявили сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.