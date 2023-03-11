В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели в ДТП 79-летней пассажирки автобуса

В салоне маршрутки пострадали еще пять человек

Накануне, 10 марта, под Верхним Уфалеем водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал с опрокидыванием в кювет. Пятеро пассажиров получили травмы и одна женщина погибла от травм в больнице. Полиция возбудила уголовное дело, прокуратура взяла на контроль ход его расследования, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, 53-летний водитель автобуса имеет 30-летний стаж вождения; за последний год дважды привлекался к административной ответственности. По факту ДТП руководителем следственного органа СО ОМВД по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Верхнего Уфалея на контроль.

Накануне вечером произошла еще одна трагедия, на этот раз на юге области. В селе Фершампенуаз от схода наледи с крыши Физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» погиб 12-летний школьник. СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело, прокуратура взяла на контроль ход его расследования.