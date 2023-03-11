В Челябинской области СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка из-за ледяной глыбы

Опасная наледь упала с кровли Физкультурно-оздоровительного центра

Трагическая весть пришла накануне из села Фершампенуаз Нагайбакского района — на 12-летнего ребенка в кровли местного спорткомплекса скатилась ледяная глыба. Мальчик получил смертельные травмы. Прокуратура области организовала проверку случившегося, в правительстве пообещали помочь семье пострадавшего, а СУ СК России по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Трагедия произошла 10 марта в вечернее время. По данным пресс-службы регионального СУ СК России, сейчас следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Прокуратура Нагайбакского также взяла на контроль ход расследования и проверку исполнения законодательства в части принятия руководством учреждения мер, направленных на надлежащее содержание здания.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале принесла соболезнования семье погибшего мальчика. Она уточнила, что родным школьника будет оказана вся необходимая помощь.

«Необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить», — резюмировала Ирина Гехт.