При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

В страшном ДТП пострадали 10 человек, трое из них скончались до приезда врачей.

Ночью с 6 на 7 июля на 44-м километре дороги Карпинск – Кытлым в Свердловской области произошла серьезная авария. Бензовоз, перевозивший туристов, съехал в кювет и загорелся.

«В результате аварии пострадало 10 человек. 3 из них погибли на месте, еще 7 пострадавших были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двух в особо тяжелом состоянии санитарной авиацией отправили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 и в Городскую травматологическую больницу № 36 города Екатеринбурга. Состояние доставленных в Краснотурьинск средней тяжести, в Екатеринбург – тяжелое», — сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Водитель бензовоза подобрал пассажиров по дороге. Некоторые из них ехали прямо на цистерне. 51-летний мужчина, находившийся за рулем, не пострадал. Виновник ДТП никогда раньше не нарушал правила дорожного движения, но в этот раз он решил сесть за руль пьяным.

«Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В крови водителя обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу», — сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону.

Бензовоз был наполнен лишь на 10%, в нем находилось около 500 литров топлива. Площадь возгорания, произошедшего в результате ДТП, составила 10 квадратных метров. Пожарные, прибывшие на место происшествия, справились с огнем за 10 минут. Угрозы для населения и окружающей среды нет.

«В ликвидации последствий ДТП задействованы сотрудники МЧС, сотрудники службы спасения Свердловской области, сотрудники ГИБДД, медики – всего 51 человек, 12 единиц техники», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Все детали произошедшего уточняются. Скорее всего, безответственный водитель, виновный в гибели людей, понесет суровое наказание.