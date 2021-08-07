В Челябинской области трехлетняя девочка погибла под колесами автомобиля

Родители не уследили за малышкой

Накануне вечером, 6 августа, на трассе в Увельском районе под колесами автомобиля погибла трехлетняя девочка, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей аварии, по предварительным данным, родители малышки вышли из автомобиля и хотели сфотографировать ее, но не уследили: ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что трагедия произошла в 21:10 на первом километре автодороги Увельский — Рождественка — Малое Шумаково.

«Водитель отечественного автомобиля, 1996 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку, 2018 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД Южноуральска устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне на трассе в Ашинском районе водитель «Газели» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Скания». В результате мужчина скончался на месте ЧП.