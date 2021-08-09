При расходовании субсидий в городах и районах Челябинской области нашли семь грубых нарушений

Несоответствия выявили аудиторы Контрольно‑счетной палаты

Территориальные прокуроры внесли пять представлений главам городов и районов Челябинской области за нарушения при расходовании дотаций местным бюджетам. Еще два представления были направлены в адрес получателей субсидий. Нарушения выявила Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП), сообщает пресс-служба ведомства.

Также по результатам проверки КСП объявлено предостережение юридическому лицу. Принесены 23 прокурорских протеста на муниципальные нормативно-правовые акты. В результате внесены исправления в семь документов. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле областной прокуратуры.