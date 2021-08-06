Сегодня, 6 августа, на 1582 км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района в ДТП погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в 8:40. По предварительным данным, 52-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «Вольво», за рулем которого находился 38-летний мужчина. После столкновения «Газель» выбросило на встречную полосу, где грузовик врезался в «Сканию» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.

На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение.

4 августа на 30-м километре автодороги Усть-Багаряк — Тюбук на территории Каслинского района при столкновении внедорожника и легковушки погиб 16-летний парень.

На трассе М-5 «Урал» на территории Ашинского района произошла авария с участием трех иномарок. В лобовом ДТП погибла 73-летняя женщина.